PR டீமின் அக்ரீமெண்ட் முடிந்து விட்டதா? அசீமை கலாய்த்து 2வது நாளும் வலம் வரும் கருத்துக்கள்!

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி ஞாயிற்று கிழமையோடு முடிவடைந்து இருக்கிறது.

இந்த சீசனின் வெற்றி யாரும் எதிர்பார்க்காத அதே நேரத்தில் சரியான நபருக்கு கொடுக்கப்படாத வெற்றி என்று ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

ஆரம்பத்தில் இருந்து சண்டை சச்சரவுகளில் ஈடுபட்டு இருந்த அசீமிற்கு இந்த சீசன் டைட்டில் வின்னர் கொடுக்கப்பட்டது சமூக வலைத்தளத்தில் அதிகமான நெகட்டிவ் கருத்துக்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 is ending on Sunday.Fans have been commenting that this season's win was unexpected and not given to the right person.Controversy from the start, Azeem's award of the title winner this season has been garnering a lot of negative comments on social media.In this situation, netizens are accusing that the reason why Azeem won on the basis of votes is the work of the PR team.