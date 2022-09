புது வேலையை தொடங்கிய கன்னிகா.. டெடிகேஷன் வேற லெவல்.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கன்னிகா ரவி தன்னுடைய புது வேலையை தொடங்கி இருக்கிறார். அதை பார்த்த ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

நடிப்பு மட்டுமல்லாமல் ஓவியம், சமையல், சிலம்பம்,இன்னும் பல திறமைகளில் மின்னிக் கொண்டிருக்கும் கன்னிகா ரவியை பார்த்த ரசிகர்கள் சிலாகிக்க தவறவே இல்லையாம்.

பல நாட்களுக்குப் பிறகு புது ஓவியம் ஒன்றை வரைய தொடங்கியிருக்கும் கன்னிகாவின் லேட்டஸ்ட் வீடியோவிற்கு ரசிகர்கள் லைக்குகளை குவித்து வருகிறார்கள்.

English summary

Apart from acting, the fans who saw Kannika Ravi, who shines in painting, cooking, sylambam and many other talents, could not fail to admire her. Fans are piling up likes for the latest video of Kannika, who has started painting a new painting after many days.