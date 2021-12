Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மார்கழி மக்கள் இசை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளும் இசைவாணி தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

மார்கழி மக்கள் இசையில் கலக்கப்போகும் இசைவாணி... ரசிகரின் அன்பு வேண்டுகோளுக்கு கலக்கலான பதில்

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு சென்னையில் இசைவாணி கலந்துகொள்ளும் முதல் நிகழ்ச்சியை காண ரசிகர்கள் ஆர்வமாக உள்ளார்களாம்.

தன்னுடைய திறமையை மீண்டும் நிரூபிக்க நேரம் கிடைத்து விட்டது என்று இசைவாணியின் ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Isai vani, who attends the Markazhi Makkal Isai, has made a loving appeal to his fans.Fans may be eager to see the first concert the Isai vani will attend in Chennai after the Big Boss show.