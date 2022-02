மனைவியை நினைத்து பீல் பண்ணும் சினேகன்.. உருக்கமாக பதிவிட்டு தன்னுடைய ஆசையை வெளிக்காட்டிய கன்னிகா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இருக்கும் சினேகன் தன் மனைவியை நினைத்து உருக்கமாக கேமரா முன்னாடி பேசியுள்ளார்.

கணவனின் பேச்சைக் கேட்டதும் கன்னிகா அவருக்கு ஆறுதல் கூறும் வகையில் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் வெளியிட்டுள்ளார்.

சுனாமியின்போது.. ராதாகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் தத்தெடுத்த சிறுமிக்கு இன்று திருமணம்.. நெகிழ்ச்சியில் நாகை

English summary

Snegan, who is inside the Bigg Boss house, thinks of his wife and speaks eloquently in front of the camera.After hearing her husband's speech, Kannika posted a post on her Instagram to comfort her.