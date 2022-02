Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் கயல் சீரியலில் நடிக்கும் சைத்ரா ரெட்டி தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியை கூறியிருக்கிறார்.

சைத்ரா ரெட்டி கூறிய சந்தோஷமான செய்தி.. இதற்குள் இவ்வளவு நாள் ஆகிவிட்டதா??

வில்லியாக இதுவரைக்கும் நடித்து வந்த சைத்ரா தற்போது கதாநாயகியாக மாறி சொன்ன, நல்ல செய்திக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Chaitra Reddy, who is starring in the Kayal serial on Sun TV, has told the happy news to her fans.Chaitra, who has so far acted as Willy, is now said to be the heroine. Fans have been saying congratulations on the good news.