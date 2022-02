Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த பிரியங்கா வெளியிட்ட வீடியோவைப் பார்த்து ரசிகர்கள் பதறிப் போய் இருக்கின்றனர்.

ஜஸ்ட் மிஸ்ட்...நொடிப்பொழுதில் தப்பிய பிரியங்கா.. பார்த்ததும் பதறும் ரசிகர்கள்

ஆற்றின் நடுவில் நொடிப்பொழுதில் தப்பித்த பிரியங்காவிற்கு ரசிகர்கள் பலர் அட்வைஸ் கொடுத்து வருகிறார்கள்.

English summary

Fans are shocked to see the video released by Priyanka who left the Bigg Boss Ultimate show.Many fans have been giving advice to Priyanka who escaped in the middle of the river.