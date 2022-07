"இரவின் நிழல்".. கலையாக பாருங்கள்.. கதைக்கு வேணும்னா நிர்வாணமாக நடிக்கவும் ரெடி.. ரேகா நாயர்

Television

oi-Vishnupriya R

சென்னை: கதைக்கு தேவை என்றால் நிர்வாணமாகவும் நடிக்க நான் தயார் என நடிகை ரேகா நாயர் தெரிவித்தார்.

நடிகர் பார்த்திபன் நடித்து இரவின் நிழல் படம் அண்மையில் வெளியானது. இந்த படத்தில் ராணி என்ற கதாபாத்திரத்தில் சின்னத்திரை நடிகை ரேகா நாயர் நடித்திருந்தார்.

இந்த படத்தில் அவர் அரை நிர்வாணத்துடன் நடித்திருந்தார். இந்த படம் அனைவராலும் பாராட்டப் பெற்றது. அது போல் ரேகா நாயரின் ரோல் பலரால் பாராட்டப்பட்டது.

ஹேமந்த்தால் பிரபல தொகுப்பாளினி கர்ப்பம்.. சித்ராவுக்கும் இது தெரியும்.. பகீர் கிளப்பும் ரேகா நாயர்

English summary

Serial Actress Rekha Nair says that she is ready to act as nude if it is necessary for movie.