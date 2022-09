எதிர்நீச்சல் சீரியலை பங்கம் செய்த நெட்டிசன்கள்... வீடியோவை பார்த்து மிரண்டு போன சீரியல் நடிகர் பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலை தற்போது நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து இருக்கிறார்கள்.

நெட்டிசன்கள் வெளியிட்ட வீடியோவை பார்த்த சீரியல் நடிகர் மிரண்டு போய் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அதை பதிவிட்டு இருக்கிறார். இதை பார்த்த பலரும் சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் திணறி வருகிறார்களாம்.

டிவியில் செய்தி வாசிக்கும்போதே.. பிளாஷ் நியூஸை பார்த்து.. ஆஆ.. அரண்ட செய்தி வாசிப்பாளர்! என்னாச்சு?

English summary

The netizens are currently raving about the ethir neechal serial being aired on Sun TV. After seeing the video posted by the netizens, serial actor Kamlesh has posted it on his Instagram page.