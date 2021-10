உங்க கூட சேர்ந்தாலே...பிரியங்காவை முகத்துக்கு நேரே திட்டிய தாமரை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கலகலப்பாக இருந்த தாமரை செல்வி தற்போது பிரியங்காவை முகத்துக்கு நேரே திட்டியதுதான் வைரலாக பரவி வருகிறது.

அடிச்சிக்கிறதும் கூடிக்கிறதும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு புதியது அல்ல ஆனால் தற்போது நடந்த விஷயம் ரசிகர்களை யோசிக்க வைத்திருக்கிறது.

ஏற்கனவே வேதனையில் இருக்கும் பிரியங்காவை தாமரையும் தன்னுடைய பங்குக்கு சிரிச்சுக்கிட்டே திட்டிவிட்டார்.

English summary

Looking at Priyanka in the fifth season,Thamaraiselvi said that it would not be good if you also joined.