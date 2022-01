முதல்முறையாக கலாய்த்த பிக்பாஸ்.. மாட்டிக்கொண்ட நிரூப், பிரியங்கா,ராஜு.. பதிலுக்கு பதில் மெர்சல் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இதுவரைக்கும் தன்னை கலாய்த்த போட்டியாளர்களை முதல்முறையாக பிக்பாஸ் கலாய்த்து தள்ளியுள்ளார்.

போட்டியாளர்களின் வழியிலே அவர்களுக்கு பதிலை கூறியுள்ள பிக்பாஸின் புதுமுறை ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

இந்த முறை பிக் பாஸின் அதிரடி செயல்பாடுகள் பார்த்து அனைவரும் திகைத்துப் போயுள்ளனர்.

பிக்பாஸ் சொன்ன ஒரு வார்த்தை... ஆனந்த கண்ணீரில் அமீர்

English summary

The innovation of the Bigg Boss who has responded to them in the way of rivals has captivated fans.This time everyone is stunned to see the action activities of Bigg Boss.