யார் சொல்லியும் செய்யாததை, பிக்பாஸ்க்காக செய்த பெண்ணை இந்த வாரம் தூக்கிட்டாங்களே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் வெளியேறும் போட்டியாளர் பெயரைப் பார்த்ததும் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து இருக்கின்றனர்.

கடைசி வரைக்கும் இவர் பாதுகாப்பாக இருந்தாலும் கடைசியில் இந்த முடிவை பிக்பாஸ் எதற்காக எடுத்தது என்று ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

துருதுருவென இருந்த போட்டியாளரை தூக்கி விட்டார்களே என்று சிலர் பீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

English summary

Contestant Iykky Berry will be eliminated this week on The Big Bang. Fans have been feeling when they hear his name.