அசீம் ஜெயிக்க கூடாது என நினைத்த காரணத்தை பற்றி பேசிய விக்ரமன்.. அதே மாதிரி ஆயிடுச்சு என வருத்தம்

அசீம் பெண்களை தரக்குறைவாக பேசியதால் அவர் ஜெயித்தால் அதை ரசிகர்கள் சரி என்று நினைத்து விடுவார்கள். அதனால் ஜெயிக்க கூடாது என தான் நினைத்ததாக விக்ரமன் கூறி இருக்கிறார்

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு விக்ரமன் முதல் முறையாக அசீம் பற்றி பேசியிருக்கிறார்.

அசீம் ஜெயிக்க கூடாது என்று பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இருக்கும் போதே அதிகமான முறை விக்ரமன் பேசிக்கொண்டு இருந்ததற்கான காரணத்தை தற்போது விரிவாக பேசியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தான் ஜெயிக்கவில்லை என்றாலும் தனக்கு ரசிகர்கள் கொடுக்கும் ஆதரவு மிகப்பெரியது என்று அதைக் குறித்து ரசிகர்களுக்கு நன்றி கூறியிருக்கிறார்.

Vikraman spoke about Azeem for the first time after Bigg Boss Tamil Season 6.Now Vikraman has spoken in detail about the reason why Azeem should not win while inside the Bigg Boss house.Even though he did not win the Bigg Boss show, he thanked the fans and said that the support given to him by the fans is huge.