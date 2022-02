Thiruvananthapuram

oi-Jaya Chitra

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் மக்கள் குடியிருப்பு பகுதியில் இருந்த பாம்பை, பெண் வனத்துறை அதிகாரி ஒருவர் லாவகமாகப் பிடித்து, துணிப்பையில் அடைக்கும் வீடியோவை நெட்டிசன்கள் வியப்புடன் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

இடது கையில் வால்.. வலது கையில் கம்பி.. லாவகமாக பாம்பை பிடிக்கும் பெண் வன அதிகாரி.. குவியும் பாராட்டு

பெண்கள் என்றாலே கரப்பான்பூச்சிக்கும், பல்லிக்கும் பயப்படுவார்கள் என்ற பிம்பத்தை சினிமாக்கள் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றன. ஆனால் நிஜத்தில் படையே நடுங்கும் பாம்பையேகூட பயமில்லாமல் பிடிக்கும் பெண்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். இதற்கு கேரளாவில் நடந்த சம்பவம் ஒன்றே சாட்சி.

கேரளாவின் அட்டக்கடா பகுதி அருகே மரங்கள், செடி, கொடிகள் நிறைந்த குடியிருப்புப் பகுதியில் சமீபத்தில் பாம்பு ஒன்று புகுந்தது. உடனடியாக இது பற்றி வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு அப்பகுதி மக்கள் தகவல் தெரிவித்தனர். உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தார் வனத்துறை அதிகாரி ரோஷிணி ஜி.எஸ்.

English summary

In a video that has gone viral online, a female forest officer can be seen bravely rescuing a snake after it was found at a house in Kattakkada in Kerala’s Thiruvananthpuram. The video was shared by IFS officer Sudha Ramen and has over 50k views.