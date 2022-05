மலட்டுத்தன்மை.. முஸ்லீம் கடையில் டீ சாப்பிட்டாதீங்க! கேரள காங் மூத்த தலைவர் பிசி ஜார்ஜ் பகீர்.. கைது

Thiruvananthapuram

oi-Nantha Kumar R

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் முஸ்லிம்களின் ஓட்டல்களில் டீ, உணவு சாப்பிட வேண்டாம். முஸ்லிம்களை புறக்கணியுங்கள் என சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் பிசி ஜார்ஜ் கைது செய்யப்பட்டார்.

கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைமையிலான இடது ஜனநாயக முன்னணியின் ஆட்சி நடக்கிறது. பினராயி விஜயன் முதல்வராக உள்ளார்.

கேரளா காங்கிரஸ் கட்சியில் மூத்த தலைவராக இருப்பவர் பிசி ஜார்ஜ். இவர் கோட்டயம் மாவட்டம் எரட்டுபேட்டா பகுதியில் வசித்து வருகிறார்.

English summary

Senior Kerala politician P C George was taken into custody by police on Sunday for his alleged controversial remarks against Muslims.