மயிலாப்பூரில் பங்குனிப்பெருவிழா கோலாகலம் - 63 நாயன்மார்களுடன் காட்சியளித்த கபாலீஸ்வரர்

சென்னை: மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் ஆலயத்தில் முக்கிய திருவிழாவான அறுபத்து மூவர் திருவிழா இன்று நடைபெற்றது. வெள்ளி விமானத்தில் இறைவன் கபாலீஸ்வரர் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களோடு வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார். இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நடைபெறும் திருவிழா என்பதால் மாட வீதிகளில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.

கபாலீஸ்வரர் கோவிலில் பங்குனிப்பெருவிழா கடந்த 9ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. தினசரியும் இறைவன் கபாலீஸ்வரரும் கற்பகாம்பாளும் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனங்களில் எழுந்தருளி அருள்பாலித்தனர்.

அதிகார நந்தி, ரிஷப வாகனங்களில் இறைவன் எழுந்தருளி அருள்பாலித்தார். நேற்றைய தினம் திருத்தேரோட்டம் நடைபெற்றது.

கொரோனா பரவல் காரணமாக இரண்டு ஆண்டு காலம் திருவிழா நடைபெறாமல் இருந்தது. இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற தேரோட்டத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்தனர். விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான எட்டாம் நாள் விழா அறுபத்து மூவர் விழா உலகப்புகழ் பெற்றது. பூம்பாவையை உயிர்ப்பித்த நிகழ்ச்சி விழாவும் மிகவும் புகழ்பெற்றது.

