ஆடித்தபசு புராண கதை: ஊசி முனையில் ஒற்றைக்காலில் சங்கரன்கோவில் கோமதி அம்மன் தவம்..காரணம் தெரியுமா?

News

oi-Jeyalakshmi C

சங்கரன்கோவில்: சிவனா விஷ்ணுவா யார் பெரியவர் என்று நாகர்கள் கேட்டதற்கு இருவரும் பெரியவர்கள்தான் என்று உலகிற்கு உணர்த்துவதற்காக அன்னையே ஊசி முனையில் தவம் இருந்து மக்களுக்கு தவத்தின் வலிமையை உணர்த்தியிருக்கிறார். அந்த உன்னத திருக்கோலம் சங்கரன் கோவிலில் நிகழ்ந்திருக்கிறது. அம்மன் ஊசி முனையில் ஒற்றைக்காலில் தவமிருந்து வீதி உலா வரும் காட்சி இன்றைக்கு நடைபெற உள்ளது.

சங்கரன் கோவில் சங்கரநாராயணர் ஆலயத்தில் அம்மன் ஏன் ஊசி முனையில் ஒற்றைக்காலில் தவம் இருக்கிறாள் என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் எழுவதுண்டு. யாருக்காக இந்த தவம் இத்தனை பக்தியோடு அம்மன் தவம் இருப்பதே அண்ணன் நாராயணரும் கணவர் சங்கரரும் ஒருவரே என்பதே உலகிற்கு உணர்த்துவதற்காகத்தான். இதற்காக புராண கதை ஒன்று கூறப்படுகிறது.

ஸ்டன்ட் மாஸ்டர் கனல் கண்ணன் பெரியார் சிலையை எப்போது உடைக்கணும் தெரியுமா?.. திமுக அமைச்சர்

சங்கன் பதுமன் என்ற நாக வம்சத்து அரசர்களுக்கு இடையே ஒரு போட்டி இருந்தது. சங்கன் சிவனை வணங்குபவர். பதுமன் நாராயணரை வணங்குபவர். சிவன்தான் பெரியவர் என்று சங்கன் சொல்ல, இல்லை இல்லை நாராயணர்தான் பெரியவர் என்று பதுமன் சொல்ல இருவருக்குமே சண்டை வந்தது. நாமாக ஏன் சண்டை போட வேண்டும் அந்த பார்வதியிடமே கேட்டு விடுவோம் என்று இருவரும் அன்னை பார்வதியிடமே சென்று கேட்டு விடுவோம் என்று சென்று பஞ்சாயத்து வைத்தனர். அன்னை என்ன சொல்லுவாள் யாருக்கு ஆதரவாக கருத்து கூறுவாள். அன்னைக்கு தெரியாதா இருவருமே ஒருவர்தான் என்று. ஹரியாகிய அண்ணனும், ஹரனாகிய நீங்களும் ஒருவர்தான் என்று மக்களுக்கு உணர்த்துங்கள் என்று சிவனிடம் போய் அன்னை கோமதி அம்மன் சொல்லவே அதற்கு சிவனோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நான் காட்சி அளித்து விடுவேனா நீ தவம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் சிவன்.

English summary

SankaranKovil Sankaranarayanar temple aadi thapasu purana story: (சங்கரன்கோவில் சங்கரநாராயணர் கோவில் ஆடித்தபசு புராண கதை) The temple depicts the concept of Hari and Hara being one God. Amman went on penance on the earth to see Lord Shiva and Lord Vishnu together hence known as Sankara Narayanar.