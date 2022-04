சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் விலை உயரும் பூஜை பிரசாத கட்டணங்கள் - எவ்ளோ தெரியுமா

Astrology

சபரிமலை: கேரளா மாநிலம் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் பூஜைக் கட்டணம் முதல் அரவணை பாயசம் உள்ளிட்ட பிரசாதங்கள் வரை அனைத்துக் கட்டணங்களின் விலையும் உயர்த்த கோயில் நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது. இந்த கட்டண விலை உயர்வானது வரும் ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது என்றும் திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு அறிவித்துள்ளது. இந்த விலை உயர்வானது ஐயப்ப பக்தர்களின் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேரளா மாநிலத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஆன்மீகத் திருத்தலம் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில். இக்கோயிலுக்கு கேரளா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரா உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்கள் முதல் நாடு முழுவதும் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் விரதமிருந்து சபரிமலைக்கு வந்து ஐயப்பனை தரிசித்து செல்வதுண்டு.

குறிப்பாக ஓவ்வொரு தமிழ் மாதப்பிறப்பு மற்றும் கார்த்திகை முதல் தை முதல் தேதி வரை நடைபெறும் மண்டல பூஜை, படி பூஜை, மகர விளக்கு, மகரஜோதி தரிசனம் வரை நாள்தோறும் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் சபரிமலை ஐயப்பனை தரிசித்துச் செல்வார்கள்.

English summary

Sabarimalai Ayappan temple( சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில்) The temple administration has decided to increase the prices of all fees ranging from pooja fees to offerings including aravana payasam at the Sabarimala Iyappan Temple. The Travancore Devasam Board has announced that the tariff hike will come into effect from April 10. This high price has come as a shock to Ayyappa devotees.