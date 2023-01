சீதையுடன் ஒயின் குடித்தவர் தான் கடவுள் ராமர்.. எழுத்தாளர் கேஎஸ் பகவான் சர்ச்சை..பரபரக்கும் கர்நாடகா

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: இந்து மத கடவுளான ராமர் தினமும் மதியம் மனைவி சீதையுடன் அமர்ந்து ஒயின் குடிப்பார் என கர்நாடகா எழுத்தாளர் கேஎஸ் பகவான் பேசியது சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது. அவருக்கு இந்துத்துவ அமைப்பினர், பாஜகவினர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள நிலையில் கேஎஸ் பகவான் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளன.

கர்நாடகாவை சேர்ந்தவர் கேஎஸ் பகவான். இவர் பல்வேறு நூல்களை எழுதி உள்ளார். பகுத்தறிவாதியாக அறியப்படும் நபர்களில் இவரும் ஒருவர்.

இந்நிலையில் தான் கேஎஸ் பகவான் கூறும் கருத்துக்கள் அடிக்கடி சர்ச்சையாகிவிடும். இதையடுத்து இந்துத்துவா அமைப்பினர் அவருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதும், மிரட்டல் விடுக்கும் சம்பவங்களும் தொடர் கதையாகி வருகின்றன.

English summary

writer KC Bhagwan says, "In the afternoon, Rama's main activity was to sit with Sita and drink wine. I am not saying this. That's what the documents say and the Valmiki Ramayana’’. On the row for this controversy erupts.