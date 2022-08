செக்ஸ் வைத்துகொள்ள மறுப்பு.. மனைவியை கொன்று வனப்பகுதியில் வீசிய கணவர்.. பெங்களூரில் கொடூரம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் செக்ஸ்க்கு மறுப்பு தெரிவித்த மனைவியை கணவர் படுகொலை செய்து உடலை சீரடி வனப்பகுதியில் வீசிய கொடூரமான சம்பவம் நடந்துள்ளது.

பீகார் மாநிலம் சீதாமர்கியை சேர்ந்தவர் பிருத்விராஜ் (வயது 28). இவர் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பெங்களூர் மடிவாளாவில் உள்ள மாருதி லேஅவுட்டில் வசித்து வரும் இவர் எலெக்ட்ரானிக் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடை நடத்தி வருகிறார்.

கடந்த 9 மாதங்களுக்கு முன்பு பிருத்விராஜிக்கும், பீகாரை சேர்ந்த ஜோதி குமாரி (28) என்பவருக்கும் திருமணம் நடந்தது. இதையடுத்து இருவரும் பெங்களூரில் வசித்து வந்தனர்.

A gruesome incident has taken place in Bangalore where the husband murdered his wife who refused to have sex and dumped her body in the forest.