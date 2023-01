இத கவனிச்சீங்களா? “திருவள்ளுவர் வழியில் மோடி ஆட்சி”.. நாடாளுமன்றத்தில் புகழ்ந்து தள்ளிய ஜனாதிபதி

மத்திய அரசு திருவள்ளுவர், குரு நானக், ஆதி சங்கரர் ஆகியோரின் வழியில் ஆட்சி செய்து வருவதாக நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லி: திருவள்ளுவர், குரு நானக், ஆதி சங்கரர் வழியில் மத்திய அரசு ஆட்சி செய்து வருவதாக நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு புகழாரம் சூட்டி இருக்கிறார். நாளை நாடாளுமன்றத்தில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனால் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கும் நிலையில் இன்று அறிமுக உரையாற்றிய திரௌபதி முர்மு இவ்வாறு கூறி உள்ளார்.

2024 ஆம் ஆண்டில் மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் சூழலில், மோடி 2.O அரசின் கடைசி முழு நீள பட்ஜெட் நாளை காலை லோக் சபாவில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனால் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

இந்த நிலையில் இன்று நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரையுடன் கூடி இருக்கிறது. லோக் சபா மற்றும் ராஜ்ய சபா உறுப்பினர்கள் மத்தியில் நாடாளுமன்ற மைய மண்டபத்தில் திரௌபதி முர்மு உரையாற்றினார்.

குடியரசுத் தலைவர் உரையில் “காசி தமிழ் சங்கமம்”.. ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தியதாக திரௌபதி முர்மு புகழாரம்

English summary

President Draupadi Murmu said in the budget session of the Parliament that the central government is ruling in the way of Thiruvalluvar, Guru Nanak and Adi Shankar.