கல்லறைக்கு செல்ல தயாராய் தந்தை உடல்! பேனாவுடன் தேர்வறைக்கு சென்ற மகன்! ஒரு நெகிழ்ச்சி சம்பவம்..!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே தந்தை இறந்து உடல் வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்று தனது பதினோராம் வகுப்பு பொது தேர்வை எழுதிய மாணவனின் செயல் நெகிழ்ச்சியையும் பாராட்டுதலையும் ஒருசேர பெற்றுள்ளது.

தமிழகத்தில் 10,11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கான அட்டவணை குறித்த அறிவிப்பை கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டது. அதன் படி பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு மே 5ஆம் தேதியும், 11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மே 9ஆம் தேதியும் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் ண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே தந்தை இறந்து உடல் வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்று தனது பதினோராம் வகுப்பு பொது தேர்வை எழுதிய மாணவனின் செயல் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

English summary

The body of a father who died and his body was laid to rest near Vedasandur in Dindigul district today received the resilience and admiration of a student who wrote his Class XI general examination.