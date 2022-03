"டாப்பில் செல்கிறது இந்தியா.. இன்னும் அடுத்த 25 வருடங்களில்.. நிர்மலா சீதாராமன் சொன்ன முக்கிய தகவல்

India

கவுகாத்தி: உள்கட்டமைப்பு திட்டமிடல், முதலீடு ஆகியவற்றுக்கு பிரதமரின் கதிசக்தி திட்டம் வழிகாட்டும் என்றும் அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் இந்தியாவை முன்னணி நாடாக உயர்த்துவதற்கு பாடுபட்டு வருகிறோம். அதற்கு மின்னணு ரீதியாக இந்தியா தயாராகி வருவதாகவும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த முறை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த மத்திய பட்ஜெட்டில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள், அறிவிப்புகள் இல்லை என்ற விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

இந்த பட்ஜெட்டில் மாதாந்திர சம்பளதாரர்கள் வரிச்சலுகை கிடைக்கும் என்று அதிகம் எதிர்பார்த்தனர்... 5 மாநிலங்களில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால் நிச்சயம் சலுகை கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் மேலோங்கியிருந்தது.

