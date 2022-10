கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த 11 மாத குழந்தை.. கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்து சாதனை

Nagercoil

oi-Mani Singh S

நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டம் அருகே 11 மாத குழந்தை ஒன்று தனது அசாத்திய திறமையால் கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்து சாதனை புரிந்துள்ளது.

அசாத்திய திறமைகள், பிரம்மிக்க வைக்கும் செய்கைகள், சாகசங்கள் என தனித்துவமான செயல்பாடுகளை சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கும் வகையில் கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம் அளிக்கப்படுகிறது.

கடந்த 1955- ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி முதல் கின்னஸ் புத்தகம் வெளியானது. அப்போது முதல் உலகில் நிகழ்த்தப்படும் சாதனைகள் பலவும் இந்த புத்தகத்தில் ஆவணப்படுத்தப்படுகிறது.

English summary

An 11-month-old baby near Kanyakumari's Marthandam has made it to the Guinness Book of World Records for his incredible talent.