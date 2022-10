"சாரி, இனியும் ஜெருசலேத்தை இஸ்ரேல் தலைநகராக அங்கீகரிக்க முடியாது!" ஆஸ்திரேலியா பல்டி! ஏன் முக்கியம்

Sydney

oi-Vigneshkumar

சிட்னி: ஆஸ்திரேலிய அரசு கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஜெருசலேம் தொடர்பாக வெளியிட்ட அறிவிப்பில் இப்போது பல்டி அடித்து உள்ளது.

சர்வதேச அளவில் பல ஆண்டுகளாகத் தொடரும் பிரச்சினைகளில் ஒன்றாக ஜெருசலேம் விவகாரம் உள்ளது. பல்வேறு நாடுகளும் இந்த விஷயத்தில் நேரடியாகத் தலையிட மறுத்தே வருகிறது.

ஐநா சபையும் இந்த பிரச்சினையைத் தீர்க்க எடுத்த நடவடிக்கைகள் இதுவரை பயன் தரவில்லை. இந்நிலையில், ஆஸ்திரேலியா இதில் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டு உள்ளது.

English summary

Australia said it would no longer recognise West Jerusalem as Israel's capital: All things to know about Israel Ppalestine conflict.