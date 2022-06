'அதற்காகத்தான்’ பாமக 2.0! திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் ‘அதில்’ போட்டி.. விளக்கிய அன்புமணி ராமதாஸ்.!

Trichirappalli

திருச்சி : அதிமுக வைத்துள்ள எம்எல்ஏக்கள் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் எதிர்க் கட்சியாக உள்ளது. ஆனால் பாமக வெற்றிகளின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் எதிர்க்கட்சியாக உள்ளது எனவும், மக்களைஇணைப்பதற்காக பாமக 2.0 திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

திருச்சியில் பல்வேறு நிகழ்ச்சியில் பங்குபெற பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வருகை தந்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், திருச்சியில் உள்ள பாரத மிகு மின் நிறுவனம் (பெல்) இந்தியாவிற்கே பெருமை சேர்க்கும் தொழில் நிறுவனம்.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக உற்பத்தியை குறைத்து காட்டி, தனியார்மயம் ஆக்குவதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது. திருச்சியில் உள்ள பெல் நிறுவனத்தை தனியார்மயமாக்கும் முயற்சி தவிர்த்து, கேரள மாநிலம் காசர்கோட்டில் உள்ள பெல் நிறுவனத்தை , அந்த நிறுவனத்தின் அதிக பங்குகளை வாங்கி, அதை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது.

அதிமுக, பாஜக ஓரமா போங்க.. “உண்மையான எதிர்க்கட்சி பாமக தான்” - ஒரே போடாக போட்ட அன்புமணி ராமதாஸ்!

PMK leader Anbumani Ramadoss said that AIADMK is the opposition party in terms of number of MLAs. But PMK is in opposition in terms of the number of victories and that the PMK 2.0 project is being implemented to unite the people.