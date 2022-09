இந்த மாதிரி வார்த்தையை யாராவது சொல்லுவாங்களா?? பணத்துக்காக அப்படி பண்ணல.. கதறி அழுத கூல் சுரேஷ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகர் கூல் சுரேஷ் உருக்கமாக கதறி அழுத படி பேசிய வீடியோ தற்போது ரசிகர்கள் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

சமூக வலைத்தளத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கும் கூல் சுரேஷ் இப்படி செய்துவிட்டாரே என்று பலரும் ஆறுதல் கூறி வருகிறார்கள்.

எப்போதும் நக்கல் நையாண்டித்தனத்தோடு அடுத்தவர்களை சிரிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கும் கூல் சுரேசுக்குள் இப்படி ஒரு சோகமா? ? என்று தங்களது கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

நான் உங்களுக்கு என்ன துரோகம் பண்ணுனேன்...கண்ணீரோடு கதறிய கூல் சுரேஷ்.. குவியும் கருத்துக்கள்

English summary

Actor cool Suresh thanked Simbu with tears.Simbu also said if I go to the theater too, will I get this kind of reception? ? Don't know that. But you have received a great reception. He said keep this. A hero like this, who will see and tell. Can anyone say a word like this? He said it for me.