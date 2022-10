குடும்ப பிரச்சனைக்கு அடுத்தவர்களை கூப்பிடாதீங்க, விஜய் ஆண்டனியின் அட்வைஸ் அந்த பிரபலங்களுக்கு தானா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: குடும்ப பிரச்சனையில் அடுத்தவர்களை கூப்பிடாதீங்க கும்மி அடிச்சுருவாங்க என்று விஜய் ஆண்டனி தன்னுடைய டிவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

சமீபத்தில் சமூக வலைதளத்தில் குடும்ப பிரச்சினைகளை கொண்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் சின்னத்திரை தம்பதிகளுக்கு தான் விஜய் ஆண்டனி மறைமுகமாக இப்படி ஒரு பதிவா? என்று ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கின்றனர்.

Vijay Antony has published a post on his Twitter page saying that you should not call other people for family problems. Is Vijay Antony indirectly writing such a post for the small screen couples who are causing a stir with family issues on social media? Fans are raising questions.