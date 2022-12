"அந்த” வார்த்தையை சொல்லி ஜாமீன் பெற்ற அர்ணவ்.. ஆனால் இப்பவும் இப்படித்தான் இருக்கிறார்- நடிகை திவ்யா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை ஆன திவ்யா ஸ்ரீதர் தன்னுடைய கணவரை குறித்து உருக்கமாக பேசியதை ரசிகர்கள் பலரும் பகிர்ந்து அவருக்கு ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர்

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் செல்லமா சீரியலின் கதாநாயகனாக நடிக்கும் அர்ணவ் அவருடைய மனைவியை இனி நன்றாக கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறி ஜாமினில் வெளியே வந்திருக்கிறாராம்.

English summary

Small screen actress Divya Sridhar spoke warmly about her husband and many fans are sharing and comforting her.Arnav, who plays the protagonist of Chellama serial aired on Vijay TV, would have bailed out if he said that he will take good care of his wife from now on.