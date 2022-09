முதல் முறையாக குழந்தைகளை போட்டோ சூட் எடுத்த நமீதா.. இப்படியா பண்ணுவாங்க..!! அலட்டிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரசிகர்களை மச்சான் சென்று அழைத்து பிரபலமான நமீதா தற்போது திருமணத்திற்கு பிறகு ஆளே மாறிவிட்டார்.

இரண்டு குழந்தைகளுக்கு அம்மாவாக மாறி இருக்கும் நமீதா தற்போது எடுத்த போட்டோ சூட் சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

தன்னுடைய இரட்டை குழந்தைகளை முதல் முறையாக போட்டோ சூட் எடுத்து இருக்கும் நேரத்தில் இப்படியா செய்வாங்க என்று ரசிகர்கள் பலர் அழுத்து கொள்கிறார்கள்.

English summary

Namitha is blessed with two beautiful boys. Namitha has done a photo shoot just a few months after the birth of the children. Namitha shared the photo shoot video on her Instagram page in which the children's faces were not shown properly. Seeing this, his ardent fans are saying that they can show the child's photo and we are also eager to see it.