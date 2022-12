இப்பதானே கல்யாணம்..அதற்குள் ரித்திகா கூறிய ஹேப்பி நியூஸ்..குவியும் வாழ்த்துக்கள்..அப்போ இனி சீரியல்?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் அமிர்தாவாகா நடித்துவரும் ரித்திகாவிற்க்கு சமீபத்தில் தான் திருமணம் முடிந்தது. டஅதற்குள் சந்தோஷமான செய்தியை ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

திருமணத்திற்குப் பிறகு ஹனிமூன் சென்றிருந்த ரித்திகா தற்போது தன் சொந்த ஊருக்கு திரும்பி இருக்கிறார்.

ரசிகர்கள் இன்னும் திருமண வாழ்த்து சொல்லி முடிக்காத நிலையில் திருமணம் முடிந்து ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது என்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியை பகிர்ந்து இருகின்றார்.

ஒரு தலை காதலால் அடி வாங்கிய ராமராஜன்.. எங்கள் பிரிவுக்கு இதுதான் காரணம் மனம் திறந்த நளினி

English summary

Rithika, who plays Amritha in Baakkiyalakshmi serial, recently got married. He has shared the happy news with his fans.Rithika, who went on honeymoon after marriage, is now back in her hometown.He shares the happy news that it has been a month since his marriage while his fans have not yet finished congratulating him on the wedding.