கணவருடன் கொஞ்சிக் குலாவி வீடியோ.. ஆடிக்கு முன்பே கல்யாணத்தை முடிச்சுக்கிட்ட சஹானா!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : அழகு சீரியலில் நடிச்சாரே சஹானா.. அவரை ஞாபகம் இருக்கா. அவருக்கு திடீரென கல்யாணமாகி விட்டது. பலருக்கும் இது சர்ப்பிரைஸ் தான். ஆனால் இது காதல் கல்யாணம் எல்லாம் இல்லையாம். அரேன்ஞ்ச் கல்யாணம்தானாம்.

திடீரென கூடி வந்ததாலும், கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் இருப்பதாலும் சீக்கிரமே கல்யாணத்தை முடித்து விட்டார்களாம்.

கல்யாண மாப்பிள்ளையின் பெயர் அபிஷேக். இவர் ஒரு டாக்டராம். புதுச்சேரிதான் சொந்த ஊராம். தனது கல்யாணம் குறித்த வீடியோவைப் போட்டு விட்டு ஹனிமூனுக்குப் போய் விட்டார் சஹானா.

English summary

Azhagu serial fame Sahana has got married Dr Abishesk from Puducherry. This is an arranged marriage and the couple has gone for honeymoon.