பிக் பாஸ் தமிழ் 5:வெற்றிபெற்ற ராஜு...குதூகலமிட்ட பிரியங்கா..வேற லெவல் மூவ்மெண்ட்

சென்னை: பிக்பாஸ் ஐந்தாவது சீசனின் வெற்றியாளராக ராஜு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதும் பிரியங்கா செய்த செயல் வேற லெவல் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

என்னதான் தான் வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையோடு இருந்தாலும் அந்த தருணத்தில் ராஜூ திகைத்துப்போய் உள்ளார்.

English summary

Bigg Boss Grand Finale 5:Priyanka's action has received a different level of reception since Raju was selected as the winner of the fifth season of Bigg Boss.Raju is stunned at that moment even though he is hopeful of what he will win.