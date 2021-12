அவை மரியாதை கருதி இவ்வளவு நாளா பேசல...ஆனா, கன்கஷன் ரூமில் கருத்து யாருக்கு தெரியுமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சனிக்கிழமை எபிசோடு தாறுமாறாக இருக்கும் என்று கமல் ப்ரமோவில் மிரட்டியிருக்கிறார்.

கமல் பேசிய விதத்தைப் பார்க்கும்போது இன்றைய பஞ்சாயத்து பெரிய விதத்தில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Kamal has threatened in the promo that Saturday's episode will be random.Looking at the way Kamal has spoken has created the expectation that today’s panchayat will be in a big way.