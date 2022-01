பிக் பாஸ் தமிழ் 5:கண்கலங்கி அழுத ராஜுவின் தாய்...! அந்த நொடியிலும் ராஜுவின் செயல் !

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் ஐந்தாவது சீசனில் ராஜூ வெற்றி பெற்றதை பார்த்ததும் அவருடைய தாய் ஆனந்தக் கண்ணீர் சிந்தியுள்ளார்.

'ஒன்இந்தியாதமிழ்' திருப்பாவை, திருவெம்பாவை பாடல் போட்டி: குவிந்த வீடியோக்கள்! 3 பேருக்கு முதல் பரிசு

அவருடைய அம்மா அழுது கொண்டிருக்கும் போது, ராஜூ செய்த செயல் பலருடைய கருத்துக்களை பெற்றுள்ளது.

English summary

Bigg Boss Grand Finale 5 :Raju mother tears of joy when she sees Raju win in the fifth season of Bigg Boss.While his mother is crying, Raju's action has received many comments.