Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய தாமரைச்செல்வி முதல்முறையாக திருச்செந்தூர் சென்றுள்ளார்.

திருச்செந்தூரில் திக்குமுக்காடிப் போன தாமரைச்செல்வி... அலைகடலென அன்பு காட்டிய ரசிகர்கள்

குடும்பத்தோடு கோவிலுக்கு சென்ற தாமரை செல்வி ரசிகர்களின் அன்பை பார்த்து உணர்ச்சிவசப்பட்டு உள்ளார்.

English summary

Bigg Boss Tamil 5:After leaving the Bigg Boss show, Thamarai selvi has gone to Thiruchendur for the first time.Ms. Thamarai who went to the temple with her family is emotional to see the love of the fans.