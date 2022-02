கண்ணீரை சிந்தி காதலை காட்டும் போட்டியாளர்கள்...பங்கமாக கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இன்றும் காதலர் தினம் கொண்டாட்டம் தொடர்ந்து கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

நிகழ்ச்சி தொடங்கி 16 நாட்களுக்குள் இவ்வளவு அழுகை சீன்களா என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

பிக்பாஸ் சொன்ன ஒரு வார்த்தை..கையெடுத்து கும்பிட்டு கதறும் போட்டியாளர்கள்..ஒரு வாரத்திற்குள்ளேயா??

English summary

Valentine's Day continues to be celebrated today on the Bigg Boss Ultimate show.Netizens have been articulating that there are so many crying scenes within 16 days of the show starting.