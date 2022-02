பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: தவறை சரி செய்ய நினைத்த பாலா.. மீண்டும் பற்றவைத்த சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நான்காவது சீசனில் தான் செய்த தவறை அல்டிமேட்டில் சரி செய்ய நினைத்துக்கொண்டு பாலா செய்த செயல் தற்போது வீணாகப் போய்விட்டது.

சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி பற்றவைத்த வார்த்தைகளால் மீண்டும் பாலா பழைய நிலைக்கு திரும்பியுள்ளார்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: ஓவியாவை பற்றி மீண்டும் ஜூலியிடம் கேள்வி... இந்தமுறை இதுதான் பதிலா

English summary

Bala's attempt to correct the mistake he made in the fourth season of Bigg Boss in Ultimate Dill is now in vain.Bala has returned to the old status quo with the words ignited by Suresh Chakravarthy.