இவங்க தான் பிக்பாஸ் மன்மதராசா, கிளியோபாட்ராவா??.. இது உங்களுக்கே ஓவரா தெரியலையா?

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் தற்போது கொடுக்கப்பட்டு வரும் பட்டங்கள் ரசிகர்களை கலாய்க்க வைத்திருக்கிறது.

நீ யார் என்று எனக்கு தெரியும் எனும் டாஸ்க்கில் சக போட்டியாளர்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்துக் கொடுக்கும் பட்டங்களால் சமூக வலைத்தளத்தில் பல மீம்ஸ்கள் உருவாகி வருகிறது.

Bigg Boss Ultimate show keep fans entertained The titles that are currently being given on the Nee Yarunu yenakku theriyum task .