அனிதாவிற்குள் இப்படி ஒரு மாற்றமா? இதை எதிர்பார்க்கலையே ரசிகர்கள்..இதற்கான காரணம் இதுதானாம்

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனிதாவின் நடவடிக்கைகளில் இவ்வளவு மாற்றமா என ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கின்றனர்.

ஏற்கனவே பிக்பாஸ் நான்காவது சீசனில் கலந்து கொண்டதற்கும் தற்போது இருப்பதற்கு அனிதாவிற்குள் பல வித்தியாசங்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாக ரசிகர்கள் கணித்து வருகிறார்கள்.

English summary

Fans have been questioning whether there will be such a change in the activities of Anitha who is attending the Bigg Boss Ultimate show.