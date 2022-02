பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: அப்போ அப்படி பேசிய தாமரையா, இப்போ இப்படி பேசுவது...இப்படி மாறிவிட்டாரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் இந்நிகழ்ச்சியில் தாமரைச்செல்வி பேசிய வார்த்தைகள் ரசிகர்களை குழப்பமடைய செய்துள்ளது.

ஐந்தாவது சீசனில் தாமரை செல்வி இருக்கும்போது பேசிய வார்த்தைகளுக்கும் தற்போது பேசிய வார்த்தைகளுக்கும் இவ்வளவு முரண்பாடா என்று ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கின்றனர்.

மக்களே.. இந்த வருடத்தில், பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்டத்தின்கீழ் 80 லட்சம் வீடுகள்- நிர்மலா சீதாராமன்

English summary

The words spoken by Thamarai selvi on the show Bigg Boss Ultimate have confused the fans.Fans have raised questions as to whether there is such a contradiction between the words spoken when Thamarai was in the fifth season and the words spoken now.