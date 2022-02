குக் வித் கோமாளியில் திடீர் குழப்பம்.. செஃப் முகத்தில் துப்பிய கிரேஸ்.. என்ன இப்படி ஆகிவிட்டது?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: குக் வித் கோமாளியில் தற்போது நடந்த டாஸ்க்கில் யாரும் எதிர்பார்க்காத நிகழ்வுகள் நடந்துள்ளது.

அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்று சொல்லும்விதமாக தான் தற்போது இந்த நிகழ்ச்சியில் செயல்கள் இருக்கிறது என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

குக் வித் கோமாளியை விட்டு வெளியேறிய செஃப்..காலில் விழுந்து கெஞ்சிய புகழ்..இதுதான் பிரச்சனையா?

English summary

While the Cook With Comali is no less lively every week, the Bucket Biryani Festival is taking place this week.