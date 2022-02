குக் வித் கோமாளியை விட்டு வெளியேறிய செஃப்..காலில் விழுந்து கெஞ்சிய புகழ்..இதுதான் பிரச்சனையா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: குக் வித் கோமாளியின் இந்த வார நிகழ்ச்சிக்கான மூன்றாவது ப்ரோமோ ரசிகர்களின் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

புகழ் செய்த செய்கையால் நிகழ்ச்சியை விட்டு கோபத்தோடு செஃப் தாமு மற்றும் செஃப் வெங்கடேஷ் பட் வெளியேறி இருக்கின்றனர்.

English summary

The third promo for this week's show with Cook Comali has caused a stir among fans.Chef Thamu and Chef Venkatesh Bhatt have left the show in anger over the celebrity act.