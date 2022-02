'நீங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்டுனு இருக்க நான் அவர் அல்ல' - வெறுப்பாகி வெங்கடேஷ் பட் வெளியிட்ட பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் நடுவராக இருக்கும் வெங்கடேஷ் பட் வெளியிட்ட பதிவு பலரையும் வியப்படையச் செய்துள்ளது.

இதுவரைக்கும் ஜாலியாக பார்த்து வந்த வெங்கடேஷின் மறுபக்கம் இவ்வளவு ஆக்ரோஷமாகவும் இருக்குமா என்பது வியப்புதானாம்.

English summary

The post released by Venkatesh Bhatt, who is a judge on the show Cook With Comali, has surprised many.One wonders if the other side of Venkatesh, who has been looking fun so far, will be so aggressive.