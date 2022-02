நடிப்பில் மூன்று தலைமுறை கண்ட வெண்ணிற ஆடை மூர்த்தியின் தற்போதைய நிலை..வருத்தத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: காமெடி நடிகராக பலருக்கும் பரிச்சயமான வெண்ணிற ஆடை மூர்த்தியின் தற்போதைய நிலையை பார்த்து ரசிகர்கள் ஃபீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

வெள்ளித்திரையில் மட்டுமல்லாமல் சின்னத்திரையிலும் தன்னுடைய காமெடியால் பலமுறை நடிகருடன் நடித்தவர் இன்று எங்கே போனார் என பலர் தேடி வருகின்றனர்.

English summary

Fans are getting excited to see the current status of the venniradai moorthy who is familiar to many as a comedy actor.