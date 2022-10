புருஷன் ஜெயிலில் இருக்கும் போது மனைவி செய்கிற வேலையா? எதிர்நீச்சல் ஈஸ்வரியை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் கதாநாயகியாக ஈஸ்வரி கேரக்டரில் நடித்து வரும் கனிஹாவை நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

சீரியல் மட்டும் அல்லாமல் சமூக வலைத்தளத்திலும் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஹனிகாவின் செயலைப் பார்த்து ரசிகர்கள் ஜொள்ளு விடுகின்றார்கள்.

சீரியலில் தான் அமைதியும் சொரூபம் என்பதை இப்போது நன்றாக புரிந்து விட்டது என்று கமெண்ட்களை நிரப்புகிறார்கள்.

சத்தம் இல்லாமல் சாதித்து காட்டிய எதிர்நீச்சல் சீரியல்..குவியும் வாழ்த்துக்கள்

English summary

Netizens are raving about Kaniha, who is playing the character of Ishwari as the heroine in the Sun TV serial.According to the story of the serial Gunasekar's daughter's ritual function is taking place. Gunasekaran, who had ended his engagement to his daughter, is now at the police station trying to get a child marriage. In this situation, Kaniha has posted pictures of herself on the beach on her Instagram page. Netizens who saw this, is the wife like this when the husband is in jail? They are teasing me for walking around the beach half-dressed.