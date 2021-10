தினமும் ஒரு ப்ரமோ... அழுகாச்சியா.!!?? கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இந்த பிக் பாஸ் க்கு என்னதான் ஆட்சி என்று இப்போ ரசிகர்கள் ஒரு பக்கமாக குழம்பி வருகின்றனர்.

தினமும் ஒரு ப்ரமோவில் அழுகாச்சி சீன்களை காட்டுவது வாடிக்கை ஆகிவிட்டது போல.

இது நிஜமாகவே நடக்குதா அல்லது கண்டெண்ட்க்காக இப்படி பண்றாங்களா என்று நெட்டிசன்கள் கொளுத்திப் போட்டு வருகின்றனர்.

பிராங்க் செய்த அண்ணாச்சி, பிரியங்கா...மீண்டும் களைகட்டிய பிக் பாஸ்

English summary

Fans are now expressing their opinions on Bigg Boss when they see crying scenes in the promo every day.