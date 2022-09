இணையத்தில் தீயாய் பரவும் சீரியல் நடிகையின் சிக்ஸ் பேக் ஃப்ரீ வெட்டிங் சூட்.. கோபத்தில் 90's கிட்ஸ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சீரியல் நடிகை சுபலட்சுமி தன்னுடைய திருமணத்திற்கு பிறகு தன்னுடைய கணவருடன் எடுத்த புகைப்படங்கள் இணையதளத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது.

ப்ரீ வெட்டிங் சூட்டில் இந்த மாதிரி எல்லாம் புகைப்படம் எடுத்தால் எங்க நிலைமை என்னாகும் என்று சிங்கிள்ஸ் கொதித்து வருகிறார்கள்.

அன்பே வா சீரியலை விட்டு விலகிய சுபலட்சுமி தற்போது திருமணத்திற்கு பிறகு வெளியிடும் போட்டோக்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

ஹீரோயின்ஸ் மட்டும்தானா.. நாங்களும் பண்ணுவோம்ல.. கலக்கலாக குதித்த சுபலட்சுமி

English summary

After marriage, Subalakshmi has been accumulating various free photo suit photos with her husband. Her husband is wearing only a vest and no top shirt, revealing his six pack. Subalakshmi i is taking a free photo suit showering kisses on her husband's six pack body. These photos are currently causing a stir on social media.