ப்ரமோவிற்காக.. பிராப்ளம் கிரியேட் பண்றாங்களோ...!!??போட்டியாளர்கள்

சென்னை: நேற்றைய பிரம்மாவை பார்த்த ரசிகர்கள் நிஜத்தில் எபிசோடு பார்த்ததும் பலர் அதிர்ச்சி அடைந்து விட்டார்கள்.

மொத்தமாக கதையே மாறிப் போச்சு என ரசிகர்கள் விரக்தி அடைந்து இருக்கின்றனர்.

தாமரையை தவறாக நினைத்த ரசிகர்கள் பின்பு உண்மை தெரிந்ததும் ரொம்பவே பீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

பிராங்க் செய்த அண்ணாச்சி, பிரியங்கா...மீண்டும் களைகட்டிய பிக் பாஸ்

English summary

Netizens have been shouting that shruti screamed that she could hide what she had done so that she could come in the promo.