ஆஜீத்தின் தோளில் கையை ஊன்றி... தலைக்கு மேலே காலை சுற்றி ரவுண்டு போட்ட கேப்ரில்லா!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : பார்ப்பவர்கள் எல்லாம் அசந்து போகிற மாதிரி கேப்ரில்லா செய்த ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபாமன்ஸ் தான் தற்போது வைரலாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஃப்ரீ டைமில் கூட கெத்து காட்டியிருக்கும் கேப்ரில்லாவுக்கும், ஆஜித்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் குவிகின்றது.

என்ன இருந்தாலும் கேப்ரில்லாவுக்குள் இப்படி ஒரு சிங்கப்பெண் ஒளிந்திருப்பது இவ்வளவு நாளா தெரியவில்லையே என அவருடைய ரசிகர்கள் சிலாகிக்க தவறவில்லை.

English summary

Gabriella And Aajeedh performance in off screen goes viral. Gabriella put her hand on Aajeedh's shoulder... round the leg above his head.