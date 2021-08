வெட்கத்துக்கே வெட்கம் வரும் அழகி..கேப்ரில்லா வா இது சும்மா கிக் ஏறுதே.. ஓடிவந்து ரசிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : பாவாடை தாவணியில் பால் வடியும் முகத்தை பார்ப்பதற்காக ஓடிவரும் ரசிகர்களால் இன்ஸ்டாகிராமில் பெரிய ட்ராஃபிக் ஜாம் ஏற்பட்டுவிட்டதாமே.

கேப்ரில்லா கேப் விடாமல் வெளியிட்ட போட்டோவை பார்த்து அசந்துபோன ரசிகர்கள் பேசவே வார்த்தைகளின்றி தவிக்கிறார்களாம்.

இதுவரை காட்டாத அழகை மொத்தமாக காட்டி மூச்சடைக்க வைத்துவிட்டாரே என்று குமுறும் ரசிகர்கள் கேப்ரில்லாவின் அழகை வர்ணித்து வருகின்றனர்.

பாவாடை தாவணியில் பவ்யமாய் அழகை காட்டிய அர்ச்சனா .. அடடா பார்த்து விட்டோம்.. ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்கள்

English summary

Gabrilla looks cute in half saree. Gabrilla participated in Biggboss Season 4 after that she became very famous among Fans.